В Югре поддержку бизнеса усиливают налоговыми льготами

Налоговые льготы, предоставленные малому и среднему бизнесу в Югре на 2022 год, превысят объем в 5 млрд рублей. Это в два раза больше, чем показатель 2021 года, рассказал замгубернатора Югры – директор департамента экономического развития Роман Генкель на совещании, посвященном исполнению национальных проектов. Это стало возможно благодаря принятым правительством региона льготам по упрощенной системе налогообложения, патентам и налогу на прибыль, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

Также регион ввел имущественную поддержку для малого и среднего бизнеса – аренда на аренду принадлежащих государству земельных участков и помещений снижена в два раза, а для социально ориентированных некоммерческих организаций – еще меньше.

Благодаря положительной инвестиционной среде и поддержке бизнеса в Югре открываются новые производства. Так, в Березовском, Белоярском и Октябрьском районах откроется единое производство – новый рыбозавод. «В настоящее время идет экспертиза сметной документации. Планируется организация 165 рабочих мест и увеличение объема переработки рыбы в Югре на 1 тысячу 800 тонн в год. Этому будет способствовать создание дополнительных приемных пунктов рыбы в районах автономного округа», – рассказал директор департамента промышленности Югры Кирилл Зайцев.

«Внешняя экспертная оценка работе команды региона по формированию комфортной среды для бизнеса дана. В национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Ханты-Мансийский автономный округ – Югра сохранил шестую позицию, разделив ее в этом году с Санкт-Петербургом. Очевидно, что потенциал региона не исчерпан. Его необходимо мобилизовать. Каждое решение до принятия и реализации необходимо тестировать на соответствие запросу бизнес-сообщества», – резюмировала этот блок вопросов Наталья Комарова.