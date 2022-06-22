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Житель Нягани получил штраф за дискредитацию армии

Жителя Нягани оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

Житель Нягани получил штраф за дискредитацию армии
pixabay.com

Полицейские ХМАО в ходе мониторинга соцсетей обнаружили комментарии, дискредитирующие, по их оценке, деятельность Вооруженных сил РФ. Автором сообщений оказался 56-летний житель Нягани.

«В отношении нарушителя полицейские составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности», - сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Суд рассмотрел дело и назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.


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Сегодня в 14:30, просмотров: 109, комментариев: 0
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