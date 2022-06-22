Югорчанин напился и угрожал взорвать понтонную переправу

В Югре полицейские задержали пьяного мужчину, который грозился взорвать понтонную переправу, которая мешала ему проплыть по реке Пойк.

«Прибыв на указанное мужчиной место, стражи правопорядка обследовали территорию. Предметов, представляющих опасность, обнаружено не было. Возле понтонной переправы полицейские задержали и доставили в дежурную часть подозреваемого в заведомо ложном сообщении. Им оказался житель городского поселения Пойковский Нефтеюганского района», – рассказали в пресс-службе окружной полиции.

В настоящее время отдел дознания ОМВД России по Нефтеюганскому району возбудил уголовное дело. Фигуранту избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.