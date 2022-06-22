Больше половины автолюбителей Югры сдали экзамен по вождению с первого раза

В Югре 8% автолюбителей признались, что купили свои водительские права. Такие данные опубликовал портал Дром на основе анонимного опроса.

«Автолюбители ХМАО также рассказали, с какой попытки им удалось сдать практический экзамен по вождению: 66% сделали это с первого раза, 16% — со второго, 5% — с третьего раза, а 4% — с четвертой или более попытки. Не сдали или пока еще не сдавали практический экзамен в ГИБДД 1% опрошенных региона», – говорится в исследовании.

В среднем по стране почти каждый десятый водитель (9%) признался в том, что приобрел свое удостоверение. Больше всего автолюбителей, которые купили права, ездит сейчас по дорогам Москвы и Санкт-Петербурга – около 14%.