В Югре водитель автобуса нарушил ПДД и съехал в кювет

Накануне на автодороге в Ханты-Мансийском районе автобус перевернулся автобус. В результате ДТП три пассажира транспортного средства получили травмы.

«В 14:30 на 84 км автодороги «Югра» в Ханты-Мансийском районе, 35-летний мужчина, управляя автобусом «Ютонг», по предварительным данным, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием» – рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за прошедшие сутки в округе зарегистрировали четыре ДТП, в которых шесть человек получили травмы, в том числе один несовершеннолетний пешеход.