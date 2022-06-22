Суд Нефтеюганска отправил жителя Подмосковья в колонию за наркотики

Нефтеюганский суд вынес приговор 46-летнему жителю Московской область. Он признал мужчину виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков, в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

Следствие установило, что в феврале 2019 года подсудимый занимался незаконным сбытом наркотиков в Нефтеюганске, находя покупателей в интернете.

«Наркосбытчик приобрел наркотики, но не успел разложить «закладки» с наркотическими средствами, так как был задержан сотрудниками полиции. Общая масса изъятых из незаконного оборота наркотических средств составила 416,45 грамм», - говорится в сообщении пресс-службы.

Суд приговорил жителя Подмосковья к 10 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 200 тыс. рублей.