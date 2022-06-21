На 11% подорожали продукты в ХМАО с начала года

Инфляция в ХМАО в мае выросла на 0,3%, с начала 2022 года - на 8,3%, сообщает Тюменьстат. Продовольственные товары в регионе в прошлом месяце подорожали на 0,2%, с начала года - на 11%. Стоимость непродовольственных товаров за месяц сократилась на 0,3%, с начала года увеличилась на 9,4%, пишет «Интерфакс Урал»

Тарифы на платные услуги в ХМАО в прошлом месяце выросли на 1,5%, с начала года - на 3,6%.

Ранее сообщалось, что в мае 2022 года годовая инфляция в Югре замедлилась до 11% после 11,6% в апреле. Это произошло из-за коррекции цен на отдельные товары после их резкого роста в марте.