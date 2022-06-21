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​Инфляция в Югре разогналась до 8,3% с начала года

На 11% подорожали продукты в ХМАО с начала года

​Инфляция в Югре разогналась до 8,3% с начала года
pixabay.com

Инфляция в ХМАО в мае выросла на 0,3%, с начала 2022 года - на 8,3%, сообщает Тюменьстат. Продовольственные товары в регионе в прошлом месяце подорожали на 0,2%, с начала года - на 11%. Стоимость непродовольственных товаров за месяц сократилась на 0,3%, с начала года увеличилась на 9,4%, пишет «Интерфакс Урал»

Тарифы на платные услуги в ХМАО в прошлом месяце выросли на 1,5%, с начала года - на 3,6%.

Ранее сообщалось, что в мае 2022 года годовая инфляция в Югре замедлилась до 11% после 11,6% в апреле. Это произошло из-за коррекции цен на отдельные товары после их резкого роста в марте.


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Сегодня в 15:43, просмотров: 84, комментариев: 0
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