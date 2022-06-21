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Мошенники продали югорчанину отдых в несуществующем отеле

Три миллиона рублей выманили аферисты у югорчан за сутки

Мошенники продали югорчанину отдых в несуществующем отеле
pixabay.com

В ХМАО за сутки 11 человек обратились в полицию с заявлениями о фактах мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом. Всего аферисты выманили у югорчан свыше 3 млн рублей, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Так, лжесотрудник банка убедил сургутянку оформить кредит почти на 600 тыс. рублей и перевести деньги на неизвестные счета. А житель Нижневартовска потерял 65 тыс. рублей, забронировав на непроверенном интернет-сайте номер в несуществующем отеле в Сочи.

«По всем фактам возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к установлению и задержанию подозреваемых», - уточнили в пресс-службе ведомства.


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Сегодня в 14:58, просмотров: 28, комментариев: 0
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