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Сайт правительства Югры атаковали хакеры этим утром

Официальный сайт ХМАО работает в прежнем режиме после хакерской атаки

Сайт правительства Югры атаковали хакеры этим утром
Фото: https://unsplash.com

Сегодня официальный сайт органов государственной власти Югры атаковали хакеры. Об сообщил корреспондентам «URA.RU» директор департамента информационного развития округа Павел Ципорин.

«С самого утра сайт подвергся массовой Ddos-атаке. Нам потребуется какое-то время для ее устранения, – рассказал глава ведомства. – За последнее время число атак растет. Я рассказывал ранее на IT-форуме, что по сравнению с прошлым годом, их число увеличилось примерно в 2,5 раза. Особенно заметно это стало с марта».

На нынешний момент сайт правительства Югры работает в нормальном режиме.


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Сегодня в 10:56, просмотров: 113, комментариев: 0
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