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​Ковидом в ХМАО болеют свыше 200 человек

11 новых заболевших коронавирусом обнаружили в Югре за сутки

​Ковидом в ХМАО болеют свыше 200 человек
pixabay.com

За последние сутки в ХМАО выявлено 11 новых заболевших коронавирусом в 6 муниципалитетах. А именно: в Югорске – 4, Сургуте и Нягани – по 2, Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Кондинском районе – по 1. У всех новых пациентов наблюдались симптомы ОРВИ, сообщили в окружном оперативном штабе.

С учетом новых заболевших общее число лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии достигло 211 130. Из них 211 остаются активными. Выздоровели за весь период пандемии 208 366 человек. Умерли 2 553 пациента.


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Сегодня в 10:01, просмотров: 62, комментариев: 0
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