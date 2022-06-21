11 новых заболевших коронавирусом обнаружили в Югре за сутки

За последние сутки в ХМАО выявлено 11 новых заболевших коронавирусом в 6 муниципалитетах. А именно: в Югорске – 4, Сургуте и Нягани – по 2, Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Кондинском районе – по 1. У всех новых пациентов наблюдались симптомы ОРВИ, сообщили в окружном оперативном штабе.

С учетом новых заболевших общее число лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии достигло 211 130. Из них 211 остаются активными. Выздоровели за весь период пандемии 208 366 человек. Умерли 2 553 пациента.