600 автокредитов получили югорчане в мае

В Югре в мае было выдано 600 автокредитов (на новые автомобили и машины с пробегом). Это на 67,6% больше по сравнению с апрелем, когда югорчане получили 358 автокредитов. Об этом сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По числу выданных в мае автокредитов Югра оказалась на 14 месте среди российских регионов. Наибольшее количество автокредитов было выдано в Москве (2,2 тыс.), Московской области (1,84 тыс.), Санкт-Петербурге (1,58 тыс.), а также в Республиках Татарстан (1,5 тыс.) и Башкортостан (1,29 тыс.).

В целом в России в мае было выдано 29,5 тыс. автокредитов, что на 53,3% больше по сравнению с предыдущим месяцем (в апреле – 19,2 тыс. ед.). При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных автокредитов, напротив, сократилось на 66,7%, а по сравнению с «досанкционным» февралем – на 59,1%.

«После падения в марте-апреле, в мае наметилась тенденция к некоторому восстановлению сегмента автокредитов […] По сравнению с предыдущим месяцем, в мае количество обращений граждан за автокредитами выросло почти на треть. Некоторому восстановлению сегмента автокредитов способствует активно развивающееся в последнее время кредитование на рынке подержанных автомобилей. В свою очередь, кредитование на покупку новых автомашин продолжает сокращаться», - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.