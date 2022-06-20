Дожди, грозы и сильный ветер ожидаются в ХМАО во вторник

В ХМАО ожидаются неблагоприятные погодные условия. Согласно прогнозу синоптиков, уже во вторник, 21 июня, на большей территории округа пройдут сильные дожди и грозы. Порывы ветра могут достигать 17 м/с. Воздух прогреется до +20+25 градусов, местами до +30.

Аналогичная погода сохранится и в среду, 22 июня. «В большинстве районов кратковременный дождь, местами сильный, гроза. Ветер юго-восточный 6–11 м/с, днем местами порывы 15–17 м/с. Температура воздуха ночью +13+18 °С, днем +19+24 °С, в восточных районах до +29 °С», - уточнили в Ханты-Мансийском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Специалисты ГУ МЧС по ХМАО рекомендуют жителям соблюдать ряд правил. При грозе нельзя укрываться возле одиноких деревьев; останавливаться возле водоемов; находиться в мокрой одежде; находиться возле костра; хранить металлические предметы в палатке; использовать электроприборы в доме.