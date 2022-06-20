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​В Нефтеюганске пьяный пенсионер на Renault врезался в опору ЛЭП

147 пьяных водителей задержали в Югре за неделю

​В Нефтеюганске пьяный пенсионер на Renault врезался в опору ЛЭП
Госавтоинспекция ХМАО

147 водителей с признаками опьянения задержали сотрудники югорской Госавтоинспекции за неделю с 11 по 17 июня. В отношении 19 водителей возбудили уголовные дела за повторную езду в пьяном виде.

В ГИБДД напомнили, что управление транспортным средством в состоянии опьянения нередко приводит к трагическим последствиям. Одно из таких ДТП произошло на прошлой неделе в Нефтеюганске. 65-летний водитель Renault, находясь в состоянии опьянения, съехал с дороги в кювет и врезался в металлическую опору ЛЭП. В результате аварии мужчина получил травмы.

В Госавтоинспекции призвали не оставаться равнодушными к проблеме пьяного вождения. Сообщать о нетрезвых водителях можно по следующим номерам телефонов:

- в единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 112;
- в дежурные части подразделений ГИБДД по телефону 0.


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Сегодня в 13:47, просмотров: 101, комментариев: 0
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