В команде властей ХМАО озвучили кадровые перестановки

Бывший замглавы Сургута занял место в правительстве Югры. С 20 июня Григорий Невоструев занял должность директора департамента строительства и ЖКХ. Информацию об этом сообщили в пресс-службе властей региона.

Напомним, что в администрации нефтяной столицы Невоструев курировал работу департаментов городского хозяйства, имущественных и земельных отношений.

Кроме того, в этот же день на пост директора департамента пространственного развития и архитектуры Югры вступила Виктория Семенова. До назначения на должность работала директором научно-исследовательского и проектного центра экспериментального дизайна «Практика» Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна.