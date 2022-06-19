Жители Югры рассказали, сколько должны зарабатывать врачи

79% жителей ХМАО не согласны с тем, что труд медицинских работников сейчас оплачивается достойно. Обратной точки зрения придерживаются лишь 9% опрошенных, рассказали в пресс-службе hh.ru.

«По данным с начала 2022 года, средняя предлагаемая заработная плата в вакансиях врачей по России составляет 67,6 тысячи рублей, а в вакансиях медицинских сестёр – 40,9 тысячи. В Тюменской области врачам в среднем предлагают 68,6 тысячи рублей, в ХМАО – 82,1 тысячи, в ЯНАО – 122,3 тысячи. Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях медсестёр в Тюменской области – 38,6 тысячи рублей, в ХМАО – 47 тысяч, в ЯНАО – 49,6 тысячи рублей», – отметили в исследовании.

35% жителей ХМАО считают, что заработная плата врача должна составлять более 100 тысяч рублей в месяц, ещё 49% – от 61 до 100 тысяч, 11% - от 30 до 60 тысяч.

Среди представителей разных профессий наиболее высокую оценку труда медицинских работников дали респонденты из сферы «Искусство, развлечения, масс-медиа». 71% из них уверены, что эти специалисты должны зарабатывать более 100 тысяч рублей.