Квартиры для детей-сирот приобретут в десяти муниципалитетах Югры

В июне-июле 2022 года в Югре закупят 206 квартир для детей-сирот. Такое решение приняли на заседании окружного правительства.

«Квартиры будут приобретены в Когалыме, Сургуте, Сургутском районе, Нефтеюганске. 69 квартир в шесть муниципальных образованиях для сирот уже приобретено в мае и 206 квартир в четырех муниципальных образованиях планируются к приобретению в ближайшее время», – рассказала исполняющая обязанности директора департамента по управлению государственным имуществом Югры Татьяна Мирошник.

Всего до конца года будет закуплено 275 квартир в 10 муниципалитетах. Источник финансирования – бюджетные ассигнования из резервного фонда Правительства автономного округа.