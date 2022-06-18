ХМАО попал в топ-10 субъектов РФ с лучшим инвестиционным климатом

Югра и Санкт-Петербург заняли шестое место в рейтинге регионов РФ по состоянию инвестиционного климата. Информацию об этом была размещена на официальном сайте Агентства стратегических инициатив.

В тройку лидеров вошли столица, Татарстан и Московская область. Четвертое место досталось Тульской области, пятое между собой поделили Башкирия, Тюменская, Нижегородская, Новгородская и Сахалинская области.

Отмечается, что в прошлом году ХМАО тоже занимал шестое место, однако делил его вместе с Нижегородской областью. Северная столица РФ, в свою очередь, получила восьмую позицию рейтинга.