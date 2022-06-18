Генеральный прокурор помог югорчанке взыскать задолженность по алиментам

Югорчанка заставила бывшего мужа платить алименты на содержание ребенка-инвалида через Генерального прокурора. Горе-отец попал под внимание приставов еще в 2015 году – было составлено исполнительное производство, однако сотрудники УФССП не приняли должных мер по поиску злостного неплательщика алиментов, его имущество не было арестовано, а долг рос.

Дело передали тюменским приставам в 2021 году, однако оно вернулось назад по формальным причинам. Тогда вмешалась прокуратура. В июне 2022 года у должника списали более полумиллиона рублей, их направили на погашение алиментов.

«Кроме того, следственными органами на основании направленных прокурором материалов в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ в отношении врио начальника отдела судебных приставов по Березовскому району УФССП России по ХМАО – Югре возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), должник привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей), ему назначено наказание в виде обязательных работ сроком 60 часов», – сообщили в прокуратуре Югры.

Наряду с этим заявительнице надзорным ведомством оказано содействие в получении единовременной помощи, решен вопрос о предоставлении ее ребенку в июле этого года путевки в оздоровительный лагерь.