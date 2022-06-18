В Югре высок риск купить подержанное авто со скрученным пробегом

Больше 50% автомобилей на вторичном рынке Югры имеют признаки скрученного пробега. В среднем по стране этот показатель составляет 65%. Информация об этом следует на основе анализа портала Дром.

«Рекордсмены по скрученному пробегу ездят по дорогам Еврейской автономной области, Хакасии и Республики Алтай. В этих регионах цифры на одометре не соответствуют действительности примерно у 70% машин. Реже остальных россиян пробег скручивают москвичи и петербуржцы. В столицах около 45% авто имеют признаки скрученного пробега», – сообщили эксперты сервиса.

Отмечается, что чаще всего одометр «корректируют» у Toyota Camry, Лады Приора и Toyota Corolla. Так, у 68% автомобилей стоимостью до 800 тысяч рублей могут быть изменены показатели одометра. Однако те покупатели, что решили приобрести автомобиль дороже, также имеют риск попасться на машину со скрученным километражем.