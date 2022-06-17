Югра и ДОМ.РФ закрепили продолжение сотрудничества на ПМЭФ

Наталья Комарова с гендиректором федерального института ДОМ.РФ Виталием Мутко на полях Петербургского международного экономического форума подписали новое соглашение о сотрудничестве. «Данное соглашение закрепляет наши договоренности о совместном финансировании проектов по созданию объектов социальной, инженерной, транспортной, коммунальной и иной инфраструктуры, включая шесть объектов образования на 8 225 мест. Общий объем привлекаемого финансирования за счет инфраструктурного займа составит не менее 5,27 миллиарда рублей», – рассказала губернатор Югры.

Автономный округ давно сотрудничает с ДОМ.РФ, и рабочие встречи между представителями этой федеральной структуры и региональными / муниципальными служащими Югры происходят регулярно. Последняя прошла в апреле, на ней обсуждались и инфраструктурные проекты, и развитие арендного жилья, и, собственно, жилищное строительство, а также туризм, напоминает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

ДОМ.РФ позволяет на льготных условиях финансирует проекты государственно-частного партнерства. Благодаря этому инструменту в Югре будут построены школы в Белом Яре, Нягани, Сургуте и Ханты-Мансийске. Сейчас совместно с ДОМ.РФ идет детальная проработка четырех проектов общей стоимостью 9,5 млрд рублей.