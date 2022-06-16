Бывшего директора компании в Югре обвинили в махинациях на 50 миллионов рублей

В Югре завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего директора АО «УК «Промышленные парки Югры». Он обвиняется в мошенничестве, растрате и получении взятки в особо крупном размере.

«Обвиняемый в ноябре-декабре 2018 года, явно превышая свои должностные полномочия совершил отчуждение 29 объектов недвижимости и земельных участков, расположенных в поселке Салым Нефтеюганского района, путем их продажи одному из предпринимателей по заниженной более, чем в 2 раза стоимости, чем причинил ущерб акционерному обществу и его собственнику – Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре на сумму более 50 миллионов рублей», – рассказали в СУ СКР Югры.

За эти действия обвиняемый получил от приобретателя недвижимости взятку в виде денежных средств в общей сумме более 22 миллионов рублей.

Кроме того, в августе-ноябре 2019 года он обратился в Департамент по управлению государственным имуществом ХМАО-Югры с заявлением о приобретении в собственность служебной квартиры, находившейся в муниципальной собственности. «В период проведения оценки недвижимости он не впустил эксперта в помещение, а предоставил фотоснимки квартиры, изготовленные до проведения в ней ремонта за счет акционерного общества, что повлекло заниженную оценку и продажу ему квартиры по стоимости более, чем на 1 800 000 рублей ниже рыночной», – добавили в ведомстве.

На сегодняшний день на имущество экс-директора наложен арест. Сам обвиняемый вину не признал. Вместе с тем следователями собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.