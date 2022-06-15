Почти 13 тысяч потребкредитов выдали югорчанам в мае

В ХМАО в мае по сравнению с апрелем на 33,6% выросло число выданных потребительских кредитов. Если в апреле югорчане получили 9 715 тыс. кредитов, то в мае – уже 12 981. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов.

«В мае 2022 года наивысшую динамику роста выдачи потребкредитов продемонстрировали Краснодарский край (+33,7%), Ханты-Мансийский АО (+33,6%), Ростовская (+33,6%) и Воронежская (+33,3%) области, а также Ставропольский край (+33,2%)», - прокомментировали результаты в пресс-службе НБКИ.

В целом в России в мае было выдано 0,74 млн потребкредитов, что на 26,2% больше по сравнению с предыдущим месяцем (в апреле – 0,58 млн ед.). При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество потребкредитов, напротив, сократилось – на 44,8% (в мае 2021 года – 1,33 млн. ед.), а по сравнению с «досанкционным» февралем – на 35,3% (в феврале 2022 года – 1,14 млн. ед.).

«После падения в марте, в апреле-мае наметилась тенденция к некоторому восстановлению сегмента потребительских кредитов. При этом существенный рост выдачи в мае по сравнению с апрелем объясняется, прежде всего, снижением ключевой ставки Банка России и последовавшим сокращением рыночных ставок. Подтверждением этому служит и увеличение спроса на кредитные ресурсы. По сравнению с предыдущим месяцем, в мае количество обращений граждан за потребкредитами выросло почти на треть», - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.