40 велосипедов украли в ХМАО с начала года

В ХМАО растет число так называемых сезонных преступлений. Злоумышленники совершают кражи велосипедов, мопедов, колясок и других транспортных средств, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«С начала года в округе зафиксировано около 40 краж подобного характера. Чаще всего их совершают несовершеннолетние, которые не осознают всю степень ответственности», - говорится в сообщении пресс-службы.

Одна из краж произошла накануне в Нефтеюганске - у местной жительницы похитили велосипед стоимостью 12 тыс. рублей из подъезда ее дома. Аналогичное преступление случилось в Мегионе – неизвестный злоумышленник также вывез велосипед из подъезда. В обоих случаях велосипеды не были пристегнуты. А в Сургутском районе из подъезда одного из домов украли коляску стоимостью 15 тыс. рублей.

Югорские полицейские напомнили простые правила, которые позволят сохранить в безопасности технику:

- не оставлять велосипед без присмотра;

- для парковки транспортного средства выбирайте охраняемые и безопасные места;

-не оставляйте велосипеды и самокаты в подъездах жилых домов, даже пристегнутые замком;

- не бросайте средства передвижения без присмотра в местах массового скопления людей;

- всегда фиксируйте велосипед замком, даже если отлучаетесь ненадолго. При этом выбирайте прочные средства защиты, которые сложно срезать.

- сделайте на своем велосипеде знаки отличия, известные только вам.