Как Югра отметила День России

День России с размахом прошел в Югре – тем более, что для крупнейшего города в регионе – Сургута, а также столицы региона Ханты-Мансийска это был еще и День города. Как регион отметил это событие, и какие новые смыслы у него появились в этом году?

Изначально День России отмечался как день принятия декларации о независимости РСФСР, которое случилось в 1990 году. Сам праздник учрежден в 1992 году, так что в этом году ему «исполнилось» 30 лет. За это время он включил в себя множество новых нюансов и деталей – организаторы транслируют широкой общественности месседж о том, что наш многонациональный народ – большая дружная семья, прошедшая долгий многовековой путь становления через непростые времена и героические испытания. Так что сейчас 30-летний праздник отмечается как подведение черты под более чем тысячелетней истории нашей страны.

Еще одна особенность современности – в День России особо чествуют соотечественников, которые проявляют самоотверженность и героизм в помощи и спасении людей. Это врачи, которые работали на износ и зачастую жертвовали собой в борьбе с пандемией коронавируса, и добровольцев, спасателей, строителей, которые сейчас помогают попавшим в беду жителям Донбасса.

Тема помощи недавно признанным республикам особо отмечалась в Югре. Регион первым направил гуманитарную миссию в Мариуполь, отправил туда сотни тонн грузов (от еды, лекарств и предметов первой необходимости до стройматериалов для восстановления инфраструктуры), принял и обеспечил всем нужным беженцев. В свою очередь, Наталья Комарова побывала в Макеевке с подписала соглашение о помощи в восстановлении этого села в ДНР, а также установлении множества контактов в сфере культуры, образования, предпринимательства, спорта, туризма, молодежной политики и многого другого.

В День России жители Югры и Макеевки провели совместные акции и флешмобы #МыВместе. А находящиеся на месте волонтеры «Гуманитарного добровольческого корпуса» организовали праздник для местных жителей – раздавали «Коробки добра» с необходимыми вещами.

К слову, именно 12 июня в Югре началась акция «Молодежная коробка добра», присоединиться к которой приглашают всю активную молодежь региона. Ее организуют «Гуманитарный добровольческий корпус» совместно с департаментом общественных, внешних связей и молодежной политики и фондом «Центр гражданских инициатив Югры». Волонтеры будут собирать у всех желающих набор непортящихся продуктов и предметов первой необходимости, а также персональные подарки для жителей Донбасса – например, открытки с югорской тематикой, сувениры, настольные игры, книги и все, что пожелает дать активист. Сбор «Коробок добра» продолжится до 27 июня в отделениях «Гумкорпуса».

В Сургуте День города и День России отметили большим авиашоу с участием легендарных «Русских витязей» и местной (но уже очень титулованной) пилотажной группой малой авиации «Барсы». «Витязи» должны были выступить в городе накануне больших парламентских выборов в сентябре 2021 года, но тогда погода не позволила устроить их шоу, и его перенесли на День города. Группа прибыла в город заранее, пилоты успели встретиться с молодежью, дать пресс-конференцию, а также провести тренировочные полеты (на которые тоже собрался народ) и отлетать свою основную программу.

В Ханты-Мансийске двойной праздник отметили на Центральной площади с большой концертной программой – «Солистами Югры», Кубанским казачьим хором, а также хедлайнерами мероприятия – «Хором Турецкого».

Тот же коллектив приехал в Нижневартовск, где День России совпал с любимым местным праздником «Самотлорские ночи». Он длится два дня и включает богатую событийную программу – фестиваль колясок, Сабантуй, «Город Мастеров», театральный фестиваль, массовое угощение огромной трехметровой колбасой, а также «Хором Турецкого», с которым на сцену вышла Наталья Комарова. Вместе они исполнили «Главное, ребята, сердцем не стареть».

Надо сказать, что предыдущие большие праздники Югра в последние два года вынужденно отмечала в «гибридном», а то и просто онлайн-режиме, и возвращение к большим совместным мероприятиям, где люди видят друг друга вживую, оказалось долгожданным и оттого особо приятным.