Спасатели два дня искали пропавшего мужчину и нашли его мертвым

В Югре спасатели два дня искали пропавшего мужчину и нашли его труп в лесу под завалами деревьев.

«Спасатели зонального поисково-спасательного отряда (Берёзовский район) учреждения «Центроспас-Югория» 10 и 11 июня выезжали на поиски пропавшего мужчины, который 10 июня пропал в районе реки Северная Сосьва, около 13 км вверх по течению от села Няксимволь. Спасатели обследовали береговую линию – под завалами деревьев обнаружили тело пропавшего мужчины», – сообщили в ведомстве.

Напомним, что ранее мы публиковали рейтинг советов спасателей о том, как не заблудиться в лесу.