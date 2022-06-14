Мэр Радужного опровергла фейк о смене названия города

Город Радужный (ХМАО) не будут переименовывать в Нормальный. Ранее информацию об этом опубликовало сатирической издание «Панорама». Видимо, жители муниципалитета восприняли новость за правду.

«Уважаемые радужнинцы! Это фейк. Читайте правила сообщества. Там ясно написано, что посты – это юмористические «фейковые» новости, не претендующие на исключительную правду. Посты представляют собой гротескную пародию на реальность и не являются реальными новостями. Поэтому, не переживайте. Город был и будет – Радужный», – сообщила у себя в соцсетях мэр города Наталья Гулина.