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Еще 29 югорчан заразились ковидом накануне

За сутки новые случаи коронавируса выявили в 8 муниципалитетах Югры

Еще 29 югорчан заразились ковидом накануне
Фото: pexels.com

В ХМАО за минувшие сутки выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусом в 8 муниципалитетах. Больше всего заболевших зафиксировали в Нягани (+8 пациентов), Нижневартовске (+7) и Нефтеюганске (+5).

По клинической структуре: с симптомами ОРВИ – 26, пневмония – 3. Отметим, что у большинства зараженных штаммом коронавируса омикрон болезнь также протекает как простуда.

С учетом новых заболевших общее число лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии достигло 211 000. Из них 309 случаев остаются активными. Выздоровели за весь период пандемии 208 138 человек, умерли 2 553 пациента.


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Сегодня в 12:49, просмотров: 21, комментариев: 0
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