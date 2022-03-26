432 югорчанина заразились новым штаммом ковида

В Югре 432 жителя заражены омикроном. По информации Роспотребнадзора, случаи зафиксированы в 15 муниципалитетах: Югорск, Пыть-Ях, Белоярский, Покачи, Лангепас, Радужный, Когалым, Нягань, Советский район, Мегион, Нижневартовск, Нефтеюганск, Сургутский район, Сургут и Урай.

13 случаев завозные из Мальдив, Египта, Турции, Сомали, ОАЭ, Доминиканы, Испании, Таджикистана и Казахстана.

«В 412 случаях (95,4%) заболевание протекает по типу ОРВИ, 15 (3,6%) – по типу пневмонии, в 5 случаях (1,2%) - бессимптомное течение заболевания. Ситуация находится на контроле», – подчеркнули санврачи Югры.

Напомним, что за последние сутки в ХМАО выявили 237 новых заболевших коронавирусом. За сутки излечились 532 человека, за весь период пандемии – 199 102 югорчанина.