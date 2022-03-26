Югорчане могут поучаствовать в масштабной экологической акции

Югорчане смогут поучаствовать в самой массовой экологической акции – «Час Земли». Она состоится сегодня, 26 марта. Для этого с 20:30 до 21:30 необходимо отключить свет и все электроприборы. Также в муниципалитетах округа в это время электричество перестанет работать на центральных улицах.

Отмечается, что данная акция направлена на привлечение внимания к проблеме изменения климата, потребления ресурсов природы и светового загрязнения.

Отметить свое участие также можно на сайте.