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В Югре пройдет «Час Земли»

Югорчане могут поучаствовать в масштабной экологической акции

В Югре пройдет «Час Земли»
Фото: pexels.com

Югорчане смогут поучаствовать в самой массовой экологической акции – «Час Земли». Она состоится сегодня, 26 марта. Для этого с 20:30 до 21:30 необходимо отключить свет и все электроприборы. Также в муниципалитетах округа в это время электричество перестанет работать на центральных улицах.

Отмечается, что данная акция направлена на привлечение внимания к проблеме изменения климата, потребления ресурсов природы и светового загрязнения.

Отметить свое участие также можно на сайте.


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Сегодня в 15:51, просмотров: 48, комментариев: 0

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