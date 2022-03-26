Новые случаи коронавируса выявлены в 22 муниципалитетах Югры

За последние сутки в ХМАО выявили 237 новых заболевших коронавирусом. Новые случаи заражения зарегистрированы в 22 муниципалитетах округа, больше всего в Ханты-Мансийске – 46, Сургуте – 26 и Советском районе – 19. За всю пандемию 206 041 человек перенесли болезнь.

На момент выявления у 232 наблюдались признаки ОРВИ, у 3 зафиксирована пневмония, у 2 – бессимптомно. Состояние 30 пациентов тяжелое, 11 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 532 человека, за весь период пандемии – 199 102 югорчанина.

За весь период от COVID-19 умерли 2 504 человека. За минувший день 2 югорчанина.