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Житель Югры убил своего соседа из-за разной жизненной позиции

В ХМАО мужчина убил своего соседа во время пьяной ссоры

Житель Югры убил своего соседа из-за разной жизненной позиции
Фото: pixabay.com

Югорчанин до смерти избил своего соседа. Инцидент произошел 23 марта 2022 года в Советском. Мужчины поссорились во время застолья из-за разногласий во взглядах на жизнь. Злоумышленник семь раз ударил собутыльника руками по лицу, а затем отпинал его. Пострадавший от полученных травм скончался в своей квартире.

«Подозреваемый задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, расследование продолжается», – сообщили в СУ СКР по Югре.


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Сегодня в 10:22, просмотров: 137, комментариев: 0

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