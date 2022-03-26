В ХМАО мужчина убил своего соседа во время пьяной ссоры

Югорчанин до смерти избил своего соседа. Инцидент произошел 23 марта 2022 года в Советском. Мужчины поссорились во время застолья из-за разногласий во взглядах на жизнь. Злоумышленник семь раз ударил собутыльника руками по лицу, а затем отпинал его. Пострадавший от полученных травм скончался в своей квартире.

«Подозреваемый задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, расследование продолжается», – сообщили в СУ СКР по Югре.