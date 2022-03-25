Отбор на Всероссийский форум классных руководителей стартовал в режиме онлайн

Югорские учителя смогут принять участие в онлайн-отборе на большое федеральное мероприятие – II Всероссийский форум классных руководителей. Сначала им нужно будет пройти тест по основам педагогики, затем решить задачи по теме классного руководства, а затем – прислать видеовизитку с рассказом о себе и мотивации участвовать в форуме. Как сообщает ugra-news.ru, для этого организаторы мероприятия разработали специальное приложение ВКонтакте.

«Мне посчастливилось быть участником первого форума классных руководителей. Сложно передать чувства и эмоции. Побывав той атмосфере, заряжаешься энергией на весь год, – рассказывает учитель начальных классов Лянторской школы №5 Татьяна Грейть. – Самое важное на форуме – это знания и знакомства с людьми из разных уголков страны. Все вместе на одной площадке – это настолько живая атмосфера, живое общение. Много получила полезной информации. До сих пор с коллегами общаемся, обмениваемся опытом. Очень полезно, что этот форум стал ежегодным».

«Я советую классным руководителям обязательно принять участие. Форум – это уникальная возможность поделиться своим опытом и раскрыть свой потенциал, применить в работе все самое интересное. Кроме того, участие – замечательный шанс пообщаться с коллегами. Сама атмосфера форума располагает к тому, чтобы после его посещения работать с новыми силами, новыми идеями и стремиться к совершенствованию себя как классного руководителя», – отметила еще одна участница форума – учитель английского языка лицея №1 города Сургута Кристина Ямбарцева.

Напомним, что первый форум прошел 9-10 октября в Москве. В нем приняли участие более тысячи классных руководителей из 85 регионов России.