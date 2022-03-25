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Водитель в Югре выплатит деньги 13-летней девочке, пострадавшей в ДТП

Суд обязал югорского водителя возместить моральный вред пострадавшей в ДТП девочке

Водитель в Югре выплатит деньги 13-летней девочке, пострадавшей в ДТП
pixabay.com

В Югорске суд обязал водителя - виновника ДТП возместить моральный вред пострадавшему ребенку. Как сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры, авария произошла в октябре 2020 года. Водитель наехал на 13-летнюю девочку, которая получила травмы и была вынуждена проходить лечение в больнице.

Прокурор обратился в суд с требованием взыскать в пользу ребенка компенсацию морального вреда. «Решением суда, оставленным без изменения судом апелляционной инстанции, требования прокурора удовлетворены, на виновника ДТП возложена обязанность выплатить несовершеннолетней денежные средства», - подчеркнули в пресс-службе надзорного ведомства.


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Сегодня в 14:15, просмотров: 125, комментариев: 0

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