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Пешеход погиб под колесами «Газели» на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск

ДТП с погибшим произошло на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск

Пешеход погиб под колесами «Газели» на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск
телеграм-канал "Полиция Югры"

ДТП с погибшим произошло около 20:20 накануне, 24 марта, в Нефтеюганском районе. На 548 километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск 30-летний водитель автомобиля «Газ» совершил наезд на пешехода, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«По предварительным данным, 57-летний мужчина двигался по правой полосе проезжей части без световозвращающих элементов. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия», - говорится в сообщении.

Всего за минувшие сутки зарегистрировано 4 ДТП, в которых 1 человек погиб и 5 получили травмы.


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Сегодня в 09:34, просмотров: 195, комментариев: 0

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