Жительницу Когалыма осудят за ненадлежащее исполнении родительских обязанностей и оскорблении полицейского

45-летняя жительница Когалыма предстанет перед судом. Она обвиняется в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей и оскорблении представителя власти, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

По данным следствия, с марта 2021 года по январь 2022-го женщина часто появлялась пьяной перед своими детьми, оскорбляла их и угрожала им. Также обвиняемая игнорировала обязанности по содержанию детей в надлежащих бытовых условиях, они не получали полноценного питания.

В один из январских дней женщина, будучи пьяной, попыталась отобрать у 13-летней дочери банковскую карту, на которые зачисляются социальные пособия. В процессе борьбы она причинила ребенку телесные повреждения в виде ссадин, царапин и ушибов.

Для проведения проверки в квартиру семьи приехала старший инспектор по делам несовершеннолетних городского отдела полиции. Обвиняемая, опять же находясь в состоянии опьянения, оскорбила сотрудницу полиции в нецензурной форме в присутствии посторонних лиц.