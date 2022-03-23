179 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в ХМАО за сутки

За минувшие сутки в ХМАО выявлено 179 новых заболевших коронавирусом, днем ранее было 183. Новые заболевшие зарегистрированы в 19 муниципалитетах региона, больше всего в Кондинском районе – 47, Советском районе – 22 и в Ханты-Мансийске – 19.

По данным окружного оперативного штаба, на момент выявления заболевания у 175 пациентов наблюдались признаки ОРВИ, у 4 зафиксирована пневмония.

Умерли за сутки от ковида в ХМАО 2 человека, за весь период пандемии – 2 499 пациентов. Излечились за сутки 998 человек, за весь период пандемии – 196 593 югорчанина.