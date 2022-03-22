В Сургуте достроены два дома, квартиры в которых долго ждали 150 дольщиков

Два проблемных дома достроены в Сургуте. Об этом стало известно в ходе заседания штаба по возведению капитального строительства под председательством Натальи Комаровой, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры. Она сказала, что 15 марта был окончательно введен в эксплуатацию проблемный дом №23 в 41 микрорайоне города, ключи там получат 32 дольщика.

По словам директора департамента строительства региона Кирилла Мыскина, сейчас идет оформление документов и постановка дома №23 со всеми его встроенными помещениями на кадастровый учет. Завершить эту работу предполагается к концу апреля, и тогда дольщики получат долгожданные квартиры.

«Также вчера введен в эксплуатацию дом №5 ЖК «Ривер Хаус» в микрорайонах № 21-22 в Сургуте. Ввод в эксплуатацию позволит удовлетворить 118 участников долевого строительства. Сегодня вечером застройщик проведет онлайн встречу с участниками долевого строительства по организационным вопросам и подготовке документов для регистрации права собственности», – добавил Мыскин.

Наталья Комарова подчеркнула, что госслужащим необходимо сделать все необходимое для помощи югорчанам в оформлении документов на права собственности.