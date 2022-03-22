183 новых заболевших коронавирусом выявлено в ХМАО за сутки

За последние сутки в ХМАО выявлено 183 новых заболевших коронавирусом, днем ранее было 308. Новые случаи заражения зарегистрированы в 15 муниципалитетах региона. Больше всего в Ханты-Мансийске и Нефтеюганском районе – по 47, а также в Сургуте – 26.

По данным окружного оперативного штаба, у 5 новых заболевших подтвердилась пневмония, у 178 наблюдались признаки ОРВИ. Состояние 40 госпитализированных пациентов в регионе медики оценивают как тяжелое, 16 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Сокращается в ХМАО и смертность от ковида - за минувшие сутки умер один пациент. За весь период пандемии жертвами инфекции в округе стали 2 497 человек.