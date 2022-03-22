Охотники застрелили напугавшего жителей Югорска волка

В Югорске застрелили одного из трех волков, напугавших местных жителей, сообщили в департаменте информационной политики администрации города. Лицензии на уничтожение животных охотникам выдали после того, как волки вышли в город и разодрали собаку.

«Утром 21 марта в лесном массиве в северо-восточной части Зеленой зоны привлеченные охотники Югорска при содействии специалистов Департамента недропользования и природных ресурсов Югры ликвидировали одного волка», — рассказали в мэрии Ugra-news.

Напомним, в Югорске ночью 12 марта зафиксировали выход трех волков из леса. Они напали на домашнюю собаку, сидевшую в будке, и загрызли ее. После этого Депнедр Югры выдал лицензии на ликвидацию трех хищников.

Мероприятия по регулированию численности диких животных в Югорске продолжаются, уточняет издание. В связи с этим специалисты просят местных жителей временно не ходить и не ездить в лесные массивы, прилегающие к 18 микрорайону и Зеленой Зоне.