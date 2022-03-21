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Суд в Югре рассмотрит уголовное дело о регистрации фирмы на подставное лицо

Югорчанина осудят за попытку создать фиктивную фирму

Суд в Югре рассмотрит уголовное дело о регистрации фирмы на подставное лицо
pixabay.com

Югорская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Советского района. Речь идет о регистрации фирмы на подставное лицо, дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

По данным следствия, в марте 2020 года обвиняемый по просьбе неустановленного лица получил заранее подготовленный пакет документов, необходимых для внесения изменений в учредительные документы организации, согласно которым он становился учредителем и директором. После этого он предоставил специалисту налогового органа свой паспорт и указанные документы.

«При этом в действительности он не имел цели управления обществом и знал, что его документы будут использованы для создания фиктивной фирмы», - подчеркнули в пресс-службе надзорного ведомства.

В результате сотрудник налоговой службы принял решение внести изменения в Единый государственный реестр юридических лиц об учредителе и директоре общества.


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Сегодня в 12:26, просмотров: 149, комментариев: 0

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