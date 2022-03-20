За сутки в ХМАО зафиксировано 265 новых случаев коронавируса

«Корона» продолжает терять позиции в Югре: за субботу, 19 марта, в округе выявили 265 новых заболевших, это на 165 человек меньше, чем днем ранее. Инфицированные больные обнаружены во всех 22 муниципалитетах региона. Почти половина из них приходится на два города — Ханты-Мансийск (54 пациента) и Сургут (53).

С учетом новых данных общее число переболевших COVID-19 в Югре за все время пандемии составило 204 632 человека, из них 7 982 остаются под наблюдением врачей (в основном, на самоизоляции), 194 157 югорчан выздоровели, а 2 493 — умерли, в том числе шестеро — за минувшие сутки.