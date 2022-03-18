1 172 подростка в Югре прошли вакцинацию против коронавируса

Свыше тысячи подростков в ХМАО привились от коронавируса с начала вакцинации, сообщил директор окружного департамент здравоохранения Алексей Добровольский.

«В 2022 году в Югре от COVID-19 вакцинированы 1172 подростка от 12 до 17 лет. На этой неделе еще 480 доз вакцины "Гам-КОВИД-Вак-М" поступили в поликлиники Сургута, Ханты-Мансийска и Нижневартовска», - написал Добровольский в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что прививать подростков против коронавируса начали в Нижневартовске. В городскую детскую поликлинику поступила первая партия вакцины «Спутник-М».