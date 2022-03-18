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​Семь человек пострадали на дорогах ХМАО за сутки

10 пьяных водителей задержали сотрудники ГИБДД накануне в Югре

​Семь человек пострадали на дорогах ХМАО за сутки
Госавтоинспекция ХМАО

За минувшие сутки на дорогах ХМАО произошло 4 ДТП, в которых 7 человек получили травмы. Авария с 4 пострадавшими произошла ранним утром накануне, 17 марта, на 135 км дороги «Юг» в Урае. По данным окружной Госавтоинспекции, 40-летний водитель грузового автомобиля не учел дорожные и метеорологические условия и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом «НЕФАЗ». В результате 4 пассажира автобуса получили травмы.

Сообщается также, что за сутки сотрудники ГИБДД задержали 10 водителей в состоянии опьянения, 8 за отказ от прохождения освидетельствования и 2 за повторное управление транспортом с признаками опьянения.


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Сегодня в 11:39, просмотров: 147, комментариев: 0

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