Пожар с погибшим произошел в многоквартирном доме в Нягани

В Нягани накануне, 16 марта, произошел пожар в многоквартирном жилом доме на ул. 30 лет Победы. Как сообщила пресс-служба 4 ПСО, возгорание случилось в одной из квартир, расположенных на первом этаже. К моменту приезда пожарных 22 жильца дома смогли самостоятельно эвакуироваться на улицу. Еще семерых человек – четырех взрослых и трех детей – на улицу вывели спасатели. Один житель дома погиб.

С огнем боролись 17 человек личного состава и 4 единицы спецтехники. Всего на тушение пожара и эвакуацию людей ушло порядка 40 минут. Сейчас дознаватели МЧС устанавливают причины случившегося.