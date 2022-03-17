Югра примет участие в форуме «Сильные идеи для нового времени»

Жители Югры примут участие в проекте «Сильные идеи для нового времени», к которому призывал присоединиться президент России на совещании о мерах социально-экономической поддержке регионов. Этот форум проводит Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс.

Каждый желающих может разместить свою идею или проект на платформе ideas.roscongress.org. Там ее подвернут экспертным разборам и оценке пользователей, и в итоге отберут 100 лучших инициатив, которые войдут в стратегические планы России до 2030 года.

«Новые идеи – новые возможности – так в 2020 году подумал я, участвуя в форуме, и дошел до регионального финала, – цитирует Ugra-news участника первого подобного форума из Югры Тимура Фаляхова. – Приятно, что в нашей стране поддержку находят как отельные готовые проекты через систему грантов, так и векторы, сформированные только на стадии идеи. Этот форум – тот самый случай, когда нужны не лидеры, а драйверы изменений. В этом году я также планирую участвовать с предложением о создании в Югре региональной сети Арт-резиденций и приглашаю всех участвовать и голосовать за проекты из нашего округа».

«Наряду с федеральной повесткой планируется провести региональный этап в рамках которого идеи будут рассмотрены региональными экспертами и идеи получившие наивысшую оценку будут представлены губернатору Югры», – отметил общественный представитель Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов в Югре Петр Суворов.