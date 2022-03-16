Наталья Комарова провела онлайн-встречу по случаю Дня социальной работы

Практики по организации социального обслуживания в Югре изучают и внедряют у себя пять регионов России. Это Еврейская автономная область, Республика Саха (Якутия), Амурская область, Забайкальский край и Челябинская область. Такие данные привел директор направления «Лучшие практики» Агентства стратегических инициатив Александр Пироженко в ходе онлайн-встречи с профессиональным сообществом социальных работников, которую провела Наталья Комарова.

«В рамках национальной социальной инициативы регион готов пилотировать институт социальных координаторов в Российской Федерации. Этот институт приобретает особое значение, формируя комплексный подход к социальным проблемам в семьях. Мы готовы оказывать поддержку, способствовать распространению успешного опыта на благо каждого человека», – рассказал Пироженко.

«Человекоцентричный подход – это каркас, основа государственной политики в нашей стране. В Югре ежедневную помощь оказывают более пяти тысяч специалистов социальной службы», – сообщила участникам разговора Наталья Комарова. По ее словам, в регионе живут около 1,7 млн человек, а меры соцподдержки были оказаны более чем 440 тысячам из них.

Президент общероссийского союза социальных педагогов и социальных работников Антонина Дашкина предложила провести в Югре первый форум соцработников Урала и Западной Сибири в 2023 году. «Под вашим руководством готовы участвовать в этом проекте со всеми нашими возможностями», – отреагировала губернатор.