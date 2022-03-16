Наталья Комарова провела заседание проектного комитета Югры

Югра успешно реализует 163 целевых показателя, которые прописаны в национальных проектах на 2022 год. Об этом рассказала Наталья Комарова во время заседания проектного комитета. Но отметила: «Показатели, кассовое исполнение всех региональных проектов – в зеленой зоне. Задача – принятие решений, которые в условиях санкционного давления обеспечат устойчивость этой положительной тенденции».

Далее участники заседания обсудили вопрос реализации нацпроекта «Образование». Как рассказывает департамент общественных и внешних связей округа, в нем все десять целевых показателей достигнуты, из них восемь – перевыполнены. В частности, 245,5 тысячи человек были включены в волонтерскую деятельность, были созданы 35 мастерских для подготовки высококвалифицированных специалистов, построены четыре школа на более чем 2,5 тысячи мест.

«Региональный проект «Современная школа» направлен на обновление материально-технической базы организаций общего образования, содержания образовательных программ, внедрение новых подходов по их реализации, – рассказал директор департамента образования и молодежной политики Алексей Дренин. – Так, за все время реализации национального проекта создано 54 центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в школах, расположенных в сельской местности и малых городах. Только в 2021 году было создано 13 таких центров. Еще 13 будет создано в текущем году. В минувшем году был открыт первый школьный технопарк «Кварториум» в Сургуте. В этом году такой технопарк откроет свои двери в Когалыме».

Также в Югре все образовательные организации подключены к интернету, из них 90 процентов имеют высокоскоростной доступ. За три года в Югре созданы более 11 тысяч мест дополнительного образования, а система сертификатов позволяет охватить этим видом деятельности 91,5 процента всех юных югорчан.