Антинаркотическая комиссия Югры подвела итоги 2021 года

Итоговое заседание антинаркотической комиссии за 2021 год прошло накануне под председательством губернатора Югры Натальи Комаровой. Как рассказывает департамент общественных и внешних связей автономного округа, общая распространенность наркомании в расчете на 100 тысяч человек уменьшилась за год на 10,9 процента. При этом на четыре процента уменьшился показатель пагубного употребления наркотиков, а также на 1,4 процента стало меньше первичной заболеваемости наркоманией. Также на 5,4 процента сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, которые связаны с распространением наркотиков.

В ходе заседания также был проработан вопрос о проведении антинаркотического месячника. Его запланировали с 26 мая по 26 июня 2022 года. За это время в регионе пройдет обширная кампания по профилактике употребления наркотиков, консультирование югорчан в рамках работы «Телефона доверия», лекции, беседы, кинолектории, флешмобы и другие мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни.

Стоит отметить, что снижение показателей распространенности наркомании в Югре происходит постоянно. Например, по итогам 2020 года, которые были подведены в 2021 году, почти на 15 процентов сократилась общая распространенность наркомании, на 21,5 процента – первичная заболеваемость пагубным употреблением наркотиков, снизилось количество зарегистрированных наркопреступлений.