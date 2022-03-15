Жительницы Югры считают себя наиболее стрессоустойчивыми, чем мужчины

Только в 14% резюме жителей Югры встречается такое качество, как стрессоустойчивость. При этом женщины чаще всего указывают эту характеристику (58%), сообщила пресс-служба hh.ru.

Так, наиболее стрессоустойчивыми себя считают менеджеры продукта – 34% из всех резюме по этой специальности, медицинские работники – 29% (однако это качество встречается только у 8% процентов врачей) и финансовые директора – 27%. Менее стойкими оказались представители рабочих профессий. Считают себя стрессоустойчивыми всего лишь 4% упаковщиков, монтажников, уборщиков, промоутеров, автомехаников и дворников, а также 2% – грузчиков и сварщиков.

«Как ни странно, стрессоустойчивые жители ХМАО рассчитывают на меньшую заработную плату, нежели те, кто этим качеством не обладает. Средние ожидания тех, кто указал данную характеристику в резюме, составляют 64 тысячи рублей, в то время как соискатели, не считающие устойчивость к стрессу своей сильной стороной, рассчитывают на 68 тысяч рублей», – подчеркнула руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.

Ранее эксперты hh.ru рассказали, что женщины чаще мужчин испытывают стресс на работе. С этим регулярно сталкиваются 55% соискательниц.