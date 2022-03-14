Впервые за несколько лет суточный прирост пострадавших от мошенников югорчан был нулевым

Минувшее воскресенье оказалось удачным для югорчан – в этот день впервые за несколько лет не произошло ни одного дистанционное преступление. Об этом рассказали в УМВД региона.

«Вместе с тем, 11 и 12 марта аферистам все-таки удалось заработать на доверчивости жителей региона порядка 400 тысяч рублей, совершив 10 мошенничеств и краж. Большинство зарегистрированных в эти дни преступлений произошли на сайтах бесплатных объявлений и сайтах-двойниках. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к установлению и задержанию подозреваемых», – прокомментировали в пресс-службе УМВД ХМАО.